Подмосковье 17 мая 2023, 16:55 Почетного гражданина Солнечногорска Владимира Кривулина поздравили с 89-летием

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Почетный гражданин Солнечногорска, журналист и работник культуры Владимир Кривулин отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 89 лет.

Поздравить Владимира Кривулина с праздником пришла заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Светлана Калинина вместе с коллегами.

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«Владимир Залманович — настоящая гордость Солнечногорья! Внес неоценимый вклад в историю города и культурное воспитание подрастающего поколения», — отметила она.

Владимир Залманович родился 17 мая 1934 года. Во время Олимпиады-80 он руководил работой пресс-бюро Олимпийской деревни, также участвовал в международных мероприятиях в Австрии, Голландии, Корее.

Он работал директором выставочного зала и директором музея ратной и трудовой славы «Выстрел», а также возглавлял проект памятника дважды Герою Советского Союза Драгунскому. Будучи членом Союза журналистов России, он выпустил множество публикаций о военно-патриотическом воспитании, истории, культуре и искусстве.

Владимиру Залмановичу Кривулину было присвоено звание «Почетный гражданин Солнечногорского муниципального района» в 2017 году. Он получил его за работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

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