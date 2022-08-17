Почетного гражданина Подмосковья поздравили с днем рождения

На фоне дня рождения почетного гражданина Подмосковья организовано освещение данного события в СМИ. Е. И. Усков родился 15 августа 1941 года в деревне Каменская Егорьевского района Московской области.

Награждён орденом Почета, медалями, высшими областными наградами. Заслуженный экономист Российской Федерации. Почетный машиностроитель Российской Федерации. Постановлением Губернатора Московской области от 02.12.2010 № 152-ПГ присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области». Он стал видным партийным руководителем в Подмосковье. Прошел путь от заводского рабочего до первого заместителя министра промышленности Правительства Московской области. Окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт по специальности «инженер-механик» в 1972 году, межотраслевой институт повышения квалификации Государственной Академии управления имени Г. К. Орджоникидзе в 1991 году.

Боле полувека проработал в Подмосковье, в том числе на руководящих должностях. Трудовую деятельность начал токарем Егорьевского станкостроительного завода «Комсомолец» в 1958 г., затем работал инженером-технологом на этом заводе. С 1964 по 1966 гг. — проходил срочную службу в Советской Армии. С 1966 по 1975 гг. — инженер-технолог, начальник технологической лаборатории, начальник инструментального цеха Егорьевского станкостроительного завода. С 1975 по 1980 гг. — заместитель председателя заводского комитета профсоюзов, затем — секретарь партийного комитета Егорьевского станкостроительного завода.

С 1980 по 1984 гг. — инструктор отдела промышленности Московского комитета КПСС. С 1984 по 1991 гг. — заместитель председателя Плановой комиссии Мособлисполкома, затем — заместитель председателя комитета по экономике Мособлисполкома. С 1991 по 1998 гг. — заместитель председателя, председатель Комитета по экономике Мособлисполкома, затем — Комитета по экономике Администрации Московской области.

С 1998 по 2004 гг. — первый заместитель министра промышленности Правительства Московской области. С 2004 по 2015 гг. — генеральный директор исполнительной дирекции Московского областного союза промышленников и предпринимателей.