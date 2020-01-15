Путешествия наугад. Почему навигаторы не «видят» новых подмосковных дорог и развязок?

В 2019 году в Подмосковье открыли семь значимых дорожных объектов. Но некоторые из них водителям приходится искать наугад, поскольку навигаторы строят неверные маршруты. Съемочная группа «360» решила разобраться в проблеме и проехала по некоторым дорогам, чтобы узнать, как они отображаются в навигационных картах.

Третий этап многоуровневой развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске достроили в конце 2019 года. Пропускная способность дороги в сторону Москвы и области возросла до 80 тысяч автомобилей в сутки. «Яндекс.Навигатор» мгновенно нашел эту дорогу. Более того, ее показали карты почти всех сервисов.

Источник фото: телеканал «360»

А вот с надземным пешеходным переходом на Старосимферопольском шоссе в Подольске, который открыли буквально перед Новым годом, все не так оптимистично. Навигаторы его не «видят» и оправляют нас в совершенно другое место — в город Нарву под Санкт-Петербургом.

Источник фото: телеканал «360»

Водителям предлагают совершить почти десятичасовое путешествие за 800 километров, хотя объект находится буквально в 40 минутах езды от точки отправления. Этот переход приходится искать наугад. Его не показывают ни «Яндекс», ни Google, ни Maps.me. Солидное сооружение появляется только на карте международной картографической компании 2ГИС. Этот сервис как раз активно используют пешеходы.

«Конкретно этот переход у нас отобразился сразу, в момент его открытия. Потому что эта информация была нам доступна. То есть о ней сообщали заранее. В данном случае проблем никаких не было», — отметил руководитель картографического отдела 2ГИС Дмитрий Шварц.

В этом кроется весь секрет — почему новые объекты не отображаются на картах. У агрегаторов фактически нет взаимодействия с муниципальными властями, которые вводят в эксплуатацию новую дорогу или развязку. Каждый живет и работает сам по себе. Объект открывают, но срок, когда его внесут на карту, зависит от расторопности того или иного сервиса.

«К сожалению, здесь, наверное, вопрос к муниципальной власти. У нас таких источников нет. Зачастую эта информация держится в тайне и нам ее никто не открывает», — добавил Дмитрий Шварц.

Системный обмен информацией в обновлении карт существенно повысил бы качество и оперативность работы сервисов. Сейчас же об изменениях и нововведениях агрегаторы порой узнают от своих пользователей, которые сообщают им о тех или иных ошибках.

«Самый главный источник информации обо всех изменениях — это наши специалисты, которые ходят по территории и собирают всю информацию. Но специалисты не могут быть во всех точках нашего большого региона все время, поэтому обратная связь от пользователей очень ценна и составляет значительную часть той информации, которую мы добавляем», — подчеркнул Дмитрий Шварц.

Источник фото: телеканал «360»

Новый путепровод в Реутове связал две части города — жилую и промышленную. Но выехать на него по навигатору тоже оказалось непросто. Все сервисы строят разные маршруты. А дорога пустая, видимо, автомобилисты тоже плутают в поисках.

Теперь становится понятно, почему водители с большим стажем иногда не верят навигаторам. А мы настолько зависимы от этих сервисов, что отчаянно просим специалистов разобраться с проблемой и навести порядок в дорожной навигации.