Победительниц конкурса «Миссис Активное долголетие» выбрали в Подмосковье

Финал областного конкурса «Миссис Активное долголетие — 2021» провели в Балашихе. Свои таланты показали 10 лучших участниц из разных городов Подмосковья.

Источник фото: Ирина Зубарева

Финал прошел в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера». В нем приняли участие конкурсантки из Балашихи, Реутова, Долгопрудного, Пущина, Дмитрова, Ступина и Солнечногорска.

«У нас давно была идея провести такой конкурс. Уже два года существует проект „Активное долголетие“, мы привлекаем все больше людей в него. Спустя два года мы выбираем самого интересного и активного участника клуба. Мы проводим конкурс, чтобы наши долгожители больше раскрылись, чтобы у них появились новые мотивации для участия в занятиях клуба, чтобы между ними появились соревнования», — рассказала директор межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения Московской области Ирина Кузина.

Источник фото: Ирина Зубарева

Конкурс проходил в два этапа. В первом туре желающие побороться за звание «Миссис Активное долголетие — 2021» участвовали заочно. Они отправляли членам жюри свои визитные карточки, где рассказывали о себе и своих любимых направлениях в клубе «Активное долголетие».

Источник фото: Ирина Зубарева

10 наиболее ярких участниц вошли в финал, по итогу которого члены жюри отобрали победительниц в четырех номинациях: «Миссис Активное долголетие», «Миссис талант», «Миссис эрудит» и «Миссис зрительские симпатии».

Источник фото: Ирина Зубарева

Одной из победительниц конкурса стала коренная жительница Балашихи Ирина Беспалова. 20 лет она занимала должность руководителя комплексного молодежного центра «Спутник». В ее номере, представленном на конкурсе, приняли участие сыновья и супруг.

«Для меня различные конкурсы не новинка. Но я всегда выступала организатором, а здесь я — участница. Это совсем другая „кухня“. В какой-то момент я начала в себе сомневаться, но город сказал: „Надо“, и я сделала это. Я смотрю на участниц, они такие разные, они нашли в себе силы выйти на сцену. В клуб „Активное долголетие“ я вступила сразу, как он открылся, мне было 55. Я долгое время совмещала с работой, а в последние три месяца я в свободном полете. Я очень активно углубилась в направления клуба. Я стала активна как никогда», — поделилась Ирина Беспалова.

Источник фото: Ирина Зубарева

Корону победительницы и звание «Миссис Активное долголетие» получила Ольга Зорян из Домодедова. В номинации «Миссис эрудиция» лучшей стала Марина Антонова из Дмитрова, а звание «Миссис талант» завоевала Наталья Орлова из Солнечногорска.

Источник фото: Ирина Зубарева

Всех участниц наградили ценными призами и подарками.