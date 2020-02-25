Победительнице первенства мира по рукопашному бою из Домодедова вручили благодарность губернатора

Восемь спортивных разрядов по разным видам боевых единоборств — в копилке у жительницы Домодедова Марии Егоровой. Кандидат в мастера спорта по универсальному и рукопашному бою только вернулась с всероссийских соревнований. В администрации округа глава вручил спортсменке благодарность губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«На сегодняшний день мое лучшее достижение — это победа на первенстве мира по рукопашному бою. Я на этом не планирую останавливаться и буду достигать большего. <…> Конечно же, очень приятно получать награды. То, что на меня смотрят. Большое спасибо моим родителям, которые меня воспитали. Тренер тоже внес большой вклад в то, что у меня такие большие заслуги», — поделилась кандидат в мастера спорта по универсальному и рукопашному бою Мария Егорова.

Источник фото: телеканал «360»

В планах у Марии — участвовать на первенстве России по армейскому рукопашному бою. Именно за победы на соревнованиях такого масштаба присуждаются звания выше КМС.