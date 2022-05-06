Победительнице конкурса «Голос.Дети» подарили сертификат на скрипку

Глава Ленинского округа встретился с победительницей проекта «Голос.Дети». Алексей Спасский приехал в детскую школу искусств и поздравил Аделию Загребину с победой в главном вокальном проекте страны.

Глава округа подарил девочке сертификат на покупку скрипки. А Аделия в ответ спела песню, которую исполняла на слепых прослушиваниях в «Голосе».

Аделии недавно исполнилось девять лет, а ее уровню вокала позавидуют многие взрослые. Конкурс закончился, казалось бы, можно отдохнуть, но времени нет. День девочки расписан с утра до вечера. Кроме вокала она занимается скрипкой и фортепиано. По четкому графику девочка живет с шести лет, именно в этом возрасте она начала профессионально заниматься музыкой. Участие в проекте «Голос. Дети» было ее заветной мечтой.

«Тяжело забраться на гору, но важнее гораздо на ней удержаться. Те мечты, которые были сегодня озвучены, пусть они, может быть, останутся такой маленькой тайной. Но мечты о мировых призах, мировом признании — это дорогого стоит», — сказал Аделии Алексей Спасский.

За плечами Аделии уже несколько побед в международных фестивалях. Недавно она стала лауреатом первой степени конкурса «Страна Пой». Но на этом Адель не собирается останавливаться. Она планирует дальше заниматься музыкой и принимать участие в новых проектах.