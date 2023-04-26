Подмосковье 26 апреля 2023, 16:02 Победительница конкурса стартапов в Подмосковье рассказала об опыте получения наставничества Елена Орлова

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Победительница конкурса проектов «Стартап года-2022» из Клина Елена Орлова рассказала об опыте работы с бизнес-наставником. Жительница представила игровую комнату для детей с ограниченными возможностями здоровья «МалышариУм».

Конкурс «Стартап года-2022» прошел в Московской области при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки региона и центра «Мой бизнес». Призерами мероприятия стали три проекта, «МалышариУм» занял первое место по решению жюри и онлайн-голосования.

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«Приз за победу в конкурсе — наставничество звездного ментора на 3 месяца. В моем случае им стал сооснователь и владелец сети бэби-клубов по всей России Юрий Белонощенко. Он поделился со мной собственным опытом в части организации и управления центрами, в частности в вопросах по подбору персонала, взаимодействия с клиентами, стратегического развития», — рассказала победительница.

Первую в городском округе Клин инклюзивную детскую комнату Елена открыла в декабре прошлого года. «МалышариУм» — это игровое развивающее пространство для детей с ОВЗ от шести месяцев до пяти лет. Предпринимательница воспитывает троих детей, двое из которых имеют особенности в развитии — у трехлетней Риты аутистические черты, а четырехлетний Макар страдает от моторного нарушения двигательных навыков. Елена придумала проект инклюзивной комнаты для того, чтобы у особенных детей была возможность преодолевать социальные барьеры вместе с родителями.

Игровая обустроена по принципам Монтессори и сенсорной интеграции, позволяющим малышам развивать моторику, внимание, речь, память, физическую силу, ловкость, пространственное воображение и тактильное восприятие. Всего комната насчитывает более 30 развивающих игрушек. На сегодняшний день учреждение посетили порядка 200 детей. В планах у основательницы «МалышариУма» открыть еще несколько инклюзивных комнат в ближайших городах, а через несколько лет сделать бизнес франшизным.

Бизнес-тренер Юрий Белонощенко отметил успехи Елены после первого посещения комнаты. Наставник обратил внимание на высокий уровень специалистов учреждения и их профессиональный подход.

«Создательница пространства Елена Орлова — очень светлый, нежный и добрый человек. Ее история тронула меня до глубины души. „МалышариУм“ — это отличающееся от других детских клубов место с уникальным подходом к особенным деткам», — добавил Белонощенко.

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