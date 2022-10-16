Победительница конкурса «Голос. Дети» выступила с сольным концертом в Ленинском округе | 360°

Подмосковье 16 октября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Победительница конкурса «Голос. Дети» Аделия Загребина выступила с сольным концертом в Ленинском городском округе. Юная артистка представила свои лучшие песни в детской школе искусств, где она учится играть на скрипке. Раньше у родителей не было планов сделать из дочери вокалистку, сообщила мать Аделии, Илона Загребина.

«Не было планов сделать из нее музыканта. Просто, когда видишь, что действительно ребенок имеет хороший слух, действительно ребенок поет, развивается и главное — делает то, что он хочет, тогда уже пришлось», — отметила Загребина.

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Мать выступила и в качестве продюсера сольного выступления дочери. Этот концерт далеко не первый для Аделии. Победительница конкурса «Голос.Дети», к сцене уже привыкла

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«Мне нравится, что зрители поддерживают. Сейчас я вообще не боюсь выступать», — призналась вокалистка.

Восьмилетняя жительница Ленинского округа приняла участие в девятом сезоне телепроекта, где была самой юной участницей. Наставником Аделии был Егор Крид. Девочка победила, благодаря таланту, упорству, поддержке друзей и родных. За нее проголосовали 40 процентов зрителей.

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