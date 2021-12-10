Победительниц конкурса «Миссис Балашиха и Московская область» наградили в Подмосковье

Победительниц конкурса «Миссис Балашиха и Московская область» наградили в городском округе. Мероприятие прошло в пятый раз, конкурс красоты для активных и успешных мам в этот раз проводили онлайн.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Начиная с ноября члены жюри оценивали претенденток на корону по отправленным ими фото и «визитным карточкам», где девушки рассказывали о себе.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

«Это прекрасный конкурс для мам, все наши девушки-участницы из разных профессий — от кондитеров до предпринимателей. Это активные люди, которые постоянно участвуют в различных конкурсах и мероприятиях. Возраст претенденток на корону — от 27 до 35 лет. Я сердечно поздравляю победительниц, результаты голосования мы опубликовали в социальных сетях конкурса, можно увидеть, кто за кого голосовал», — рассказала организатор конкурса «Миссис Балашиха и Московская область» Марина Подлесных.

Из 11 претенденток конкурсное жюри отобрало двух победительниц. Второе место и звание «Миссис Московская область» досталось творческой личности и молодой маме Елене Соловьевой.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Победу в конкурсе члены жюри единогласно отдали маме троих детей, совмещающей семью и собственный бизнес. Звание «Миссис Балашиха — 2021» и корона победительницы достались Таните Штернхен.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

«Я давно мечтала об участии в этом конкурсе, я никогда до этого не была на конкурсах красоты. Я хотела победить, эмоции после победы довели меня до слез. Победу я посвятила своим детям. Мои доченьки очень в меня верили», — поделилась Танита.

Обладательницы призовых мест получили ценные подарки и возможность участвовать в конкурсах красоты всероссийского уровня.