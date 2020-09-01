Победителями Всероссийского конкурса «Семья года» стали жители Домодедова

Семейство Закировых из Домодедова победило во Всероссийском конкурсе «Семья года». Конкурс проходил в онлайн-формате, корреспондент канала «360» познакомился с героями офлайн. Как живет семья с таким серьезным титулом?

Мать с фигурой модели, отец — надежная стена. Трое улыбчивых и воспитанных детей. Закировы победили во Всероссийском конкурсе «Семья года». Всего оргкомитет определил 89 семей-победителей. Эксперты в онлайн-формате оценивали портфолио семей, их визитные карточки и активное участие в социальной жизни родного края.

Максим Закиров — авиационный инженер. А его жена Саша — психолог и предприниматель. Дочка делает успехи в хореографии, старший сын — футболист, младший брат Андрей еще не определился с хобби.

Жюри конкурса эта семья поразила своими необычными традициями. У них есть особый сундук. В нем хранятся рисунки, любовные записки, воспоминания о забавных моментах.

Источник фото: телеканал «360»

Максим и Александра знали друг друга с детства. Жили в соседних подъездах. Максим на восемь лет старше. Но история любви началась далеко не сразу.

«Как-то я ее вытащил в парк как знакомую и там понял, что знакомой я ее оттуда уже не отпущу», — поделился воспоминаниями Максим.

Подробности о «Семье года» смотрите в сюжете канала «360».