Победителями премии «Маршрут построен» стали туристические бренды Подмосковья

Победителями премии «Маршрут построен» стали павловопосадские платки, дулевский фарфор и фарфоровый завод «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках». Они одержали победу по итогам народного и экспертного голосования в номинации «Своя марка».

Церемония награждения победителей состоялась в четверг, 28 апреля, в Федеральном агентстве по туризму.

«Московская область стала лидером среди регионов в номинации „Своя марка“. Наши народные художественные промыслы — павловопосадские платки, дулевский фарфор и фарфор Вербилок — известны не только в России, но и за рубежом. Подчеркну, что сегодня Подмосковье является лидером по объемам производства изделий НХП. Поздравляю победителей и желаю также успешно продолжать развитие промыслов», — отметила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

За активную деятельность, направленную на повышение туристической привлекательности отечественных брендов и популяризацию внутреннего туризма, благодарность премии «Маршрут построен» получил комитет по туризму Московской области. Харламова отметила важность этой награды.

Премия «Маршрут построен» направлена на поддержку и развитие внутреннего туризма за счет популяризации значимых территориальных объектов культуры и истории, а также природных и этнографических особенностей российских регионов.