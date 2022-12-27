Подмосковье 27 декабря 2022, 17:49 Победителям конкурса на самую красивую дворовую елку в Подмосковье вручили фейерверки

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Сотрудники Главного управления содержаний территорий Подмосковья вручили подарки победителям конкурса на самую красивую и густую елку во дворе. Соседи получили фейерверки и новогодние украшения.

Первое место заняла зеленая красавица из Балашихи в ЖК «Акварели», серебро у елки из деревни Целеево Дмитровского округа, а бронзовый призер находится в одном из дворов деревни Мартемьяново под Наро-Фоминском.

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«Мы благодарны всем жителям, которые делились с ГУСТ своими историями, фотографиями и новогодним настроением. Сегодня мы наградили победителей, и я решила лично принять в этом участие, а заодно увидеть самую ГУСТую елку Подмосковья», — говорит руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

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Жителям достались в подарок салюты и елочные украшения. Конкурс самых красивых елок решили повторить через год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.