Подмосковье 22 ноября 2022, 13:06 Победителям конкурса юных корреспондентов в Подмосковье подарили поездку в Санкт-Петербург

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Конкурс юных журналистов «Юнкор МО» завершился в Подмосковье. Участникам, занявшим первые и вторые места, подарили поездку в город на Неве, где ребят ждала насыщенная культурная программа.

В конкурсе соревновались активисты военно-патриотических клубов со всего Подмосковья. Ребята демонстрировали свои навыки в съемке фото и видео, создавали мультимедийные проекты и писали статьи.

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«Мы получили около 1000 заявок от юношей и девушек, из которых в финал прошли 40. В итоге у нас 13 победителей», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Она отметила, что такой конкурс впервые проводится в регионе, но он может стать ежегодным.

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«Представители абсолютно разных уголков Подмосковья показали умение делать качественные фоторепортажи, снимать содержательные видеоролики, писать интереснейшие статьи. Ребята развиты многогранно и во всех направлениях», — заметил заместитель начальника штаба регионального отделения «Юнармия» Подмосковья Евгений Лукошников.

Победителям вручили памятные дипломы и сувениры, а обладатели первого и второго мест получили поездку в Санкт-Петербург. Там школьники побывали в музеях, на экскурсиях и мастер-классах, а также познакомились с местным отделением «Юнармии».

«Поехать в Питер было моей мечтой. Очень рад, что любимая „Юнармия“ приблизила меня к ее осуществлению», — поделился впечатлениями призер конкурса в номинации «Модератор/ ведущий» Даниил Данилов.

В ноябре ряды юнармейцев пополнили 50 ребят из Серпухова. На церемонии посвящения они получили значки в виде красного орла.

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