Подмосковье 29 декабря 2023, 17:14 Победителям конкурса ГУСТ за самую красивую ель вручили специальный подарок в Ступине Unsplash

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ГУСТ Московской области подвел итоги конкурса за самую красивую новогоднюю ель. С 1 по 18 декабря жители Подмосковья активно присылали фотографии новогодних красавиц на почту ведомства, сопровождая их краткими эссе. Путем народного голосования победителем определили ель из Ступина.

История елки в Ступине такова: в декабре 2021 года в доме № 4 по Центральному переулку прозвучал громкий хлопок. Это был взрыв газа. Специалисты оперативно сработали и ликвидировали последствия аварии в кратчайшие сроки.

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В честь своего возвращения жители получили в подарок — новогоднюю живую ель. Теперь каждый год они собираются вместе, чтобы нарядить зеленую красавицу и встретить Новый год в кругу близких и друзей.

«Рассказ о новогодней елке проникнут чувствами надежды и уверенности в завтрашнем дне. Взрыв бытового газа стал своего рода испытанием. Однако эта новогодняя традиция совместного украшения елки служит символом их сплоченности и силы», — подчеркнула Аипова.

Чтобы елка стала ещё наряднее, от руководителя ГУСТ инспекторы территориального отдела передали в подарок елочные игрушки и фейерверки.

Как отметили в ГУСТ, конкурс на самую нарядную зеленую красавицу продолжится теперь уже в следующем году. И кто знает, может именно ваша елка станет самой ГУСТой?

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