Подмосковье 12 марта 2023, 13:16 Победителя серии турниров по конкуру Maxima Masters Team 2023 определили в Дмитрове

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В конноспортивном комплексе Maxima Park в Дмитровском округе завершилась серия командных турниров по конкуру Maxima Masters Team 2023. Победителем по итогам финальных соревнований стала петербургская сборная «Перспектива», сообщили в администрации округа.

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В пресс-службе уточнили, что 12 сборных, состоящих из юных спортсменов, любителей и ведущих российских конкуристов, в течение четырех месяцев зарабатывали рейтинговые баллы для того, чтобы пройти в финальный этап и принять участие в розыгрыше пяти миллионов рублей и титула чемпионов серии.

Полуфинал прошел 9 марта, было определено шесть сильнейших команд. Среди них — Beletskiy Team, Champions League, «Перспектива», Non Stop, Horseka Sport и Chronoland.

По итогам финала соревнований сборная «Перспектива» стала лучшей, на втором месте расположилась команда Champions League, бронзу взяла сборная Non Stop.

Следующие соревнования в Maxima Park пройдут с 15 по 19 марта, сильнейшие конкуристы будут бороться за Кубок России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

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