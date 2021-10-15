Победителя первого всероссийского конкурса «Мастер года» наградили на церемонии в Красногорске

Торжественная церемония закрытия первого всероссийского конкурса «Мастер года» состоялась в Доме правительства Московской области. Победителем стал преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Дмитрий Кадочников. Об этом сообщила зампредседателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«В Подмосковье собрались лучшие преподаватели системы среднего профессионального образования со всей России — 85 специалистов. Эксперты на протяжении пяти дней демонстрировали свой профессионализм. Все показали себя очень достойно», — отметила зампред.

Как рассказала Каклюгина, Подмосковье представлял специалист по IT-технологиям Ликино-Дулевского политехнического колледжа ГГТУ Андрей Чистов. Он вошел в число лауреатов и получил номинацию «Мастер Digital».

Испытания в рамках конкурса «Мастер года» проходили с 10 по 15 октября на базе 10 лучших образовательных учреждений Подмосковья — техникума им. С. П. Королева, колледжа «Подмосковье», Красногорского, Щелковского, Сергиево-Посадского, Электростальского, Губернского колледжей, а также в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени В. И. Бондаренко, ГГТУ и Техуниверситете в Королеве.

Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных учреждений России проходил впервые.