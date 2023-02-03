Подмосковье 03 февраля 2023, 16:08 Победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года» выбрали в Химках

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Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года» завершился в Химках. Одним из главных испытаний для педагогов стало проведение открытого урока, где специалисты рассказали о своих разработках и авторских программах.

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Лучшие учителя округа на конкурсе продемонстрировали свой опыт, творческий подход в работе с детьми и умение отстаивать собственную позицию.

«В Химках работают полторы тысячи учителей. Это талантливые и увлеченные педагоги, благодаря которым наши школьники каждый год показывают высокие результаты на ЕГЭ, становятся победителями и призерами на Всероссийской олимпиаде и других престижных конкурсах, выпускники поступают в лучшие вузы страны», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Призерами конкурса стали: учитель английского языка школы № 31 Анна Бабогло, учитель английского языка лицея № 15 Анна Панкрашкина и учитель начальных классов школы № 18 Елена Самусенко.

Лучше всех на муниципальном этапе выступила учительница русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 30 Виктория Коровина. Победительница получила почетное право представить Химки на региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года».

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