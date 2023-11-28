Подмосковье

28 ноября 2023, 15:55

Победители турнира по самбо в Сергиевом Посаде получили спецпризы имени Маркелова

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Сотрудники ОМОН «Пересвет» подмосковной Росгвардии поздравили победителей всероссийского турнира по самбо. Мероприятие прошло в Сергиевом Посаде.

«В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие командир ОМОН „Пересвет“ полковник полиции Илья Архипов и ветераны спецподразделения», — уточнили в управлении.

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Победители и призеры получили призы имени первого командира Сергиево-Посадского ОМОН, мастера спорта по самбо Дмитрия Маркелова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия

Сергиев Посад

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