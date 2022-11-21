Подмосковье 21 ноября 2022, 13:02 Победители школьных олимпиад из Королева отправились в образовательный лагерь

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Первая смена проекта «Школьная академия главы» для талантливых школьников началась в Королеве. 60 юных умников и умниц получат дополнительные знания и побывают на развлекательных мероприятиях.

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Смена проходит в детском оздоровительном лагере имени Юрия Гагарина. Новый образовательный проект главы Королева Игоря Трифонова объединил 60 ребят, которые ранее становились победителями и призерами различных школьных олимпиад.

В течение пяти дней смены для ребят проведут интенсив по наиболее востребованным предметам. Лучшие наставники, среди которых преподаватели МФТИ, физтех-лицея имени Капицы, академии «Взлет» и педагоги сильнейших городских школ, будут работать со школьниками и повышать их уровень знаний.

Помимо образовательного процесса, ребят ждут мастер-классы и встречи, а также развлекательная и оздоровительная программы. В лагере есть соляная пещера, бассейн и сауна.

Ученики школ в Королеве традиционно показывают высокие результаты в разных областях знаний. Например, недавно они представили свою разработку — робота-помощника по имени Кеша. Его обучили поворачивать головой и ориентироваться в пространстве с помощью эхолокатора.

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