Победители подмосковной акции «Сдай старые шины на переработку» получили подарки

В Московской области подвели итоги экологической акции «Сдай старые шины на переработку!». Победителям вручили по новому комплекту шин. Они получили подарки площадке «Мегабак» в Долгопрудном.

Победителей поздравили министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова и гендиректор компании-переработчика «Орис пром» Игорь Кузнецов.

«Мы благодарим всех участников акции, в первую очередь, за их ответственное отношение к правильной утилизации крупногабаритных отходов, в частности старых покрышек. Всего в рамках акции „Сдай старые шины на переработку“ было собрано более 20 тысяч старых покрышек» — отметил Антон Велиховский.

Площадки «Мегабак» открыли в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева в 2019 году. С их помощью каждый житель региона может бесплатно сдать крупногабаритные отходы в любое время. Сейчас на территории области работают 40 пунктов приема вторсырья от жителей — летом откроется еще 20. Площадки для сдачи кгм станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области.

Экологическая акция стартовала 15 апреля. Чтобы принять в ней участие, нужно было сделать интересное фото с шинами на любом из указанных в списке адресов пунктов приема на сайте мегабак.рф и опубликовать снимок в своем Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

«Прежде всего хотелось поблагодарить Министерство ЖКХ МО и проект «Мегабак» за организацию данной акции и, конечно, же за врученный мне приз. Хотя на самом деле участвовал не ради призов, а в поддержку и дальнейшее развитие самой идеи экологической переработки мусора. Раздельный сбор отходов, и процесс последующей экологической утилизации является в настоящее время мировым трендом — и я рад что стал участником данного процесса», — отметил победитель акции, житель городского округа Пушкино Дмитрий Сыщиков.

Он подчеркнул, что многие знакомые удивлялись, зачем ему нужно принимать в акции участие и везти куда-то шины, убеждали, что он не получит никаких призов.

«Но это все оказалось реальным. Проведение данной акции показало, что людей интересует вопрос утилизации мусора и они готовы принимать участие данном благом деле, что и показали результаты акции в количестве сданных на утилизацию автопокрышек. Советую всем не бояться и принимать активное участие в проведении таких акций», — отметил он.

На площадки «Мегабак» можно привезти не только старые покрышки, но и мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна — любые крупногабаритные отходы, которые можно вторично переработать.

«Наша Ассоциация с большим удовольствием поддерживает подобные акции и проект „Мегабак“. Мы видим, что жители все активнее включаются в процесс раздельного сбора отходов, а это значит, что процент отходов, направленных на переработку регулярно увеличивается», — подчеркнула председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова.

Она добавила, что акция «Сдай старые шины на переработку!» прошла в Подмосковье с успехом, поэтому в ближайшее время в регионе начнут запускать сбор и других видов крупногабаритных отходов на площадках «Мегабак». Новые акции будут организовывать совместно с Министерством ЖКХ.