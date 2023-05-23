Подмосковье 23 мая 2023, 00:30 Победители подмосковной акции «Сдай шины на Мегабак» получили сертификаты на покупку новой резины Unsplash

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Победители акции «Сдай старые шины на Мегабак!» получили подарочные сертификаты на покупку новой резины, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Проект по привлечению внимания граждан к сбору устаревших материалов для вторичного оборота проходил на территории региона с 5 по 30 апреля.

«Менее чем за месяц акции, начиная с 5 апреля, жители Подмосковья сдали 3550 кубических метров старых шин, что равноценно полному комплекту колес для порядка 7 тысяч автомашин. В прошлом году в рамках весенней акции было собрано 26 тысяч резиновых покрышек», — рассказал глава ведомства Антон Велиховский.

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Акция проходит ежегодно весной и осенью. Участники публикуют фотографии шин на фоне пунктов приема вторсырья на сайте проекта или в социальных сетях с тематическими хэштегами. В этом году особо отличились жители Клина, Мытищ, Серпухова, Одинцова, Каширы и Ленинского округа.

На территории Подмосковья работают 60 отделений «Мегабака», их адреса можно узнать на сайте. Проект был основан в 2019 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях устранения скопления крупногабаритных отходов на придомовых территориях.

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