Победители подмосковного конкурса «Россия в моей душе» отправятся на речную прогулку

Ознакомиться со списком победителей можно на страницах социальных сетей ОНФ Московской области во «Вконтакте» и Facebook.

Награждение победителей во всех возрастных номинациях пройдет 22 июля на теплоходе. К празднованию присоединятся призеры сельских школ. Дети, родители и педагоги совершат речную прогулку по каналу имени Москвы.

Профессиональное жюри выбирало лауреатов в каждой группе классов, а также прошло народное интернет-голосование.

Участники конкурса не знали, что могут получить в качестве призов.

«Мы специально не называли, что это будет. Но сейчас мы можем смело об этом говорить. Победители получат грамоты и дипломы и, конечно же, подарки от спонсоров проекта», — сказал один из организаторов конкурса, эксперт Регионального исполкома ОНФ в Московской области Валентин Елисеенко.

Конкурс «Россия в моей душе» проходил с 1 по 12 июня. К нему присоединились школьники с первого по 10 классы. Цель мероприятия — помочь ученикам понять, зачем человеку родина.

Школьники должны были поделиться представлениями о родной стране. Рассказать об этом можно было в любой форме: сделать рисунки или фотоэтюды, спеть песню, снять видеоролики, смастерить поделки, написать сочинения или стихотворения. Ребята размещали готовые работы на страницах социальных сетей.

Всего на конкурс поступило 1497 работ. Чаще всего школьники высылали фотоснимки. Жюри также рассмотрели 175 видеороликов, 37 сочинений, девять эссе, 289 рисунков, 42 школьника исполнили песни.

Из рисунков в дальнейшем подготовят коллекцию, которую заберут себе бригады скорой помощи. Они развесят их у себя на подстанциях.

«Как сказал один из главврачей, с которым мы договаривались, это поможет медикам облегчить стресс после тяжелых вызовов», — отметил Елисеенко.

Акция прошла при поддержке Министерства образования Московской области и администраций муниципалитетов, выступивших соорганизаторами проекта.