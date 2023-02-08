Подмосковье 08 февраля 2023, 09:22 Победители «Лыжни России» в Химках получат сертификаты в спортивный магазин и другие призы

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Забег «Лыжня России» пройдет на базе олимпийского центра «Планерная» в Химках в эту субботу, 11 февраля. Ожидается, что в гонке примут участие 15 тысяч профессионалов и любителей спорта. Победители получат денежные сертификаты в спортивный магазин и другие ценные призы.

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Подготовку к самому массовому в стране соревнованию обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

Традиционно главный старт всероссийской гонки пройдет в Химках. Ежегодно в нем принимают участие тысячи жителей и гостей округа. Подготовили две трассы: главную дистанцию длиной 10 километров и специальную — один километр для костюмированного забега. Ждем в Химки всех участников «Лыжни России» и почетных гостей! Дмитрий Волошин

Трассы для забега подготовили при помощи специальной горнолыжной техники — ратрака. На главной дистанции спортсменов ждут три подъема, максимальная высота — 33 метра.

Победителей и призеров определят судьи из Федерации лыжных гонок Московской области в двух категориях: «юниоры» — от девяти до 18 лет; «взрослые» — старше 18 лет. Призовой фонд — 12 денежных сертификатов в спортивный магазин максимальным номиналом 50 тысяч рублей.

Кроме того, в этом году параллельно стартует костюмированная гонка на дистанции один километр. Принять участие в забеге могут все желающие. Судьи выберут самого быстрого и самого красивого из участников, а приз зрительских симпатий получит победитель голосования в социальных сетях. Среди подарков — «Яндекс Станция» и сертификат в спортивный магазин.

Для удобства гостей в день гонки организуют трансфер — от торгового центра «Мега Химки» с 08:00 до 16:00 каждые 15 минут будут курсировать автобусы. Личный транспорт рекомендуют оставить на гостевой парковке магазина.

Соревнования проводятся по инициативе Министерства спорта Российской Федерации при поддержке Министерства спорта Московской области и администрации городского округа Химки.

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