Подмосковье 31 января 2024, 11:22 Победители конкурса «Семья года» доставили в Подмосковье лампаду с «огнем семейного очага»

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Торжественный старт Году семьи дали на выставке «Россия» в Москве. Там зажгли огонь семейного очага, который привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — родины святых Петра и Февронии. Лампаду с частичкой пламени доставили в Подмосковье.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, миссию по транспортировке огня взяли на себя Святослав и Мария Негины из Люберец, которые воспитывают пятерых детей. Вместе с сыновьями они привезли лампадку с огнем во Дворец бракосочетания в парке «Патриот» в Одинцове.

В прошлом году Негины отпраздновали 15-летие совместной жизни и победили на всероссийском конкурсе «Семья года».

«Наша семья представляла регион на всероссийском конкурсе „Родные — Любимые“. И на главной сцене в завершение всего этого форума был зажжен огонь, который привезен из Свято-Троицкого монастыря Петра и Февронии. Сегодня мы доставили его частичку в Подмосковье. Мы очень счастливы, что именно нам доверили эту миссию», — рассказал Святослав.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Как отметила руководитель подмосковного Дворца бракосочетания № 3 Элина Каспарова, в пламени материализовались семейные ценности и тепло домашнего очага.

«В наших силах хранить и приумножать эти ценности. С большой радостью наш Дворец бракосочетания будет делиться этим теплом со всеми парами, которые выберут для регистрации брака Зал торжеств Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл Год семьи в Подмосковье. На торжественном мероприятии он вручил награды многодетным.

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