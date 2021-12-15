15 декабря 2021, 15:41
Двух победителей конкурса «Народный доктор» выбрали в Подмосковье
Итоги конкурса «Народный доктор» подвели на «Доброделе». Жители Подмосковья выбрали двух лучших врачей — детского и взрослого.
Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в основу голосования легли мнения жителей.
Всегда приятно наблюдать за успехами наших медицинских работников. Вдвойне радостно, когда результат их работы отмечают жители
Светлана Стригункова.
Голосование продлилось месяц. К нему подключились почти 34 тысячи человек.
Лучшими врачами признали офтальмолога из Видного Евгения Булава и неонатолога из Балашихи Дениса Аксенова.
Как подчеркнула Стригункова, главная задача голосования — поддержать медицинских специалистов, дать высокую оценку их труду.