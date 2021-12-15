facebook_pixel
    15 декабря 2021, 15:41

    Двух победителей конкурса «Народный доктор» выбрали в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Итоги конкурса «Народный доктор» подвели на «Доброделе». Жители Подмосковья выбрали двух лучших врачей — детского и взрослого.

    Двух победителей конкурса «Народный доктор» выбрали в Подмосковье | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в основу голосования легли мнения жителей.

    Всегда приятно наблюдать за успехами наших медицинских работников. Вдвойне радостно, когда результат их работы отмечают жители

    Светлана Стригункова.

    Голосование продлилось месяц. К нему подключились почти 34 тысячи человек.

    Лучшими врачами признали офтальмолога из Видного Евгения Булава и неонатолога из Балашихи Дениса Аксенова.

    Как подчеркнула Стригункова, главная задача голосования — поддержать медицинских специалистов, дать высокую оценку их труду.