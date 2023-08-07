Подмосковье 07 августа 2023, 14:23 Победители и призеры конкурса «Большая перемена» из Подмосковья вернулись домой из «Артека» Пресс-служба министерства образования Московской области

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Победители и призеры конкурса «Большая перемена» из Подмосковья вернулись 7 августа домой из «Артека». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В лагере ребята изучали историю и культуру разных регионов, а также проходили конкурсные испытания.

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«Осенью победителей ждет увлекательное „Путешествие мечты“ из Санкт-Петербурга во Владивосток. Они увидят Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром Восточный, а также примут участие в образовательной и культурной программе „Большой перемены“», — уточнили в пресс-службе.

В этом году в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» прошли 25 учеников 5-7-х классов из Подмосковья. Из них 12 школьников стали победителями и 13 призерами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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