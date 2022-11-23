Подмосковье 23 ноября 2022, 19:09 Победители финала Огуречной лиги КВН в Луховицах получили корзину овощей в подарок

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Финал Огуречной лиги КВН прошел в Луховицах. На сцене встретились пять команд из Подмосковья и Москвы. Команда из Луховиц «Диагноз» забрала главный приз игры и получила корзину овощей в подарок.

В финале уже третьего сезона Огуречной лиги КВН сыграли команды из Луховиц, Зарайска и Москвы. Ребята показали визитку, импровизацию и музыкальный номер.

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«Огуречная лига — это место, где молодые команды могут набираться опыта, учиться играть в КВН, нарабатывать архив себе уже на более серьезные лиги <…>. Здесь [можно] играть, просто кайфовать на сцене, учиться стоять, писать шутки», — рассказал редактор открытой Огуречной лиги КВН Дмитрий Силаев.

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В этот же день состоялся финал Кубка главы городского округа Луховицы. За главный трофей боролись три команды. Победу одержала команда «Кыстен Данц».

Как оказалось, в Луховицах КВН очень популярен среди жителей. Зал был переполнен, а на сцене выступали участники всех возрастов. Самому опытному юмористу было больше 50 лет, а самому юному — всего 10.

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