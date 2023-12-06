Подмосковье 06 декабря 2023, 15:23 Победители фестиваля «Серебряный олень» в Одинцове получили путевки в «Артек» Unsplash

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Лауреаты творческого фестиваля «Серебряный олень» в Одинцове получили 15 путевок в лагерь «Артек». Юные таланты будут отдыхать в международном детском центре до 26 декабря.

В качестве наставников детей в лагере сопровождают специалисты Одинцовского центра культурного развития. Они подготовили для ребят образовательную программу «Времена года. Играй. Звучи. Танцуй».

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Фестиваль-конкурс «Серебряный олень» проводится среди творческих коллективов и отдельных исполнителей разных направлений: хореография, пение, театральное искусство и другие. Номинации проходят на разных площадках — в театральном центре «Жаворонки», культурно-досуговых центрах «Заречье» и «Назарьевский».

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