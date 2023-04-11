Подмосковье 11 апреля 2023, 16:01 Победители фестиваля народного творчества выступили на гала-концерте в Воскресенске

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Гала-концерт лауреатов фестиваля-конкурса народного творчества «VOSторжество таланта» прошел в Воскресенске. Победители представили лучшие номера на сцене дворца культуры «Юбилейный».

Участие в фестивале приняли исполнители и творческие коллективы из городских округов Воскресенск, Егорьевск, Луховицы. Они представили более 200 номеров.

Гран-при фестиваля в различных номинациях завоевали коллективы из Воскресенска. Так, хор «Русь» победил в номинации «Народная песня», вокальный ансамбль «Созвездие» — в номинации «Эстрадная песня», а студия цирковой гимнастики «Грация» — в номинации «Современный танец».

Конкурс проходил в рамках проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия». Поздравил победителей депутат городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

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