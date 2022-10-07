Победителей конкурса «Педагогический дебют-2022» наградили в Дубне | 360°

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Победителей конкурса «Педагогический дебют-2022» наградили в Дубне

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Итоги муниципального конкурса «Педагогический дебют-2022» подвели в Дубне. 90 педагогов получили почетные награды, мероприятие приурочили ко Дню учителя.

Учитель химии школы № 2 Аэлита Воропай стала абсолютным победителем конкурса «Педагогический дебют-2022». Она поразила членов жюри на этапе «Урок-дискуссия». Любовь к профессии она объяснила семейной традицией.

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«У меня мама учитель начальных классов, с самого начала я вела уроки для младшей сестры и всегда понимала, что буду учителем химии. Очень люблю общаться с детьми, для меня это дело всей жизни», — поделилась педагог.

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На мероприятии присутствовал глава Дубны Сергей Куликов. Он поблагодарил учителей за самоотверженный труд.

«В Дубне очень классные учителя, они действительно растят наших детей, делают патриотами России. Потом выпускники школ поступают в высшие учебные заведения и приходят в экономику города. Огромная благодарность учителям», — сказал Куликов.

В этот праздничный день многие учителя получили звания почетных работников сферы образования Московской области и Российской Федерации. После награждения для них выступили творческие коллективы города.

Дубна

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