Подмосковье 03 сентября 2022, 23:28 Поделиться Telegram

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Viber Победителем турнира «Короли коробок» стала команда «Подрезково» из Химок Команда «Подрезково» из городского округа Химки выиграла областной турнир «Короли коробок» Министерство физической культуры и спорта Московской области

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В Красногорске завершился суперфинал первого областного турнира по дворовому футболу «Короли коробок». Сразу восемь любительских футбольных коллективов, успешно прошедших стадии зональных этапов, сражались за чемпионство. Обладателем заветного трофея стала команда «Подрезково» из городского округа Химки.

Вице-чемпионами турнира стала команда «Зарудня» из Коломны. Бронзу завоевала красногорская команда «Молодежка».

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В суперфинале также участвовали команды «Фучика» из Балашихи, «Гол» из Люберец, «Власиха» из Одинцова, «Факел» из Щелкова и «Зубренок» из Серпухова.

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«Областной турнир по дворовому футболу мы провели впервые. Участие в отборочных и финальных играх приняли более тысячи человек. Мы видим интерес к таким форматам соревнований, уверен, что в следующем сезоне желающих побороться за звание „Королей коробок“ будет значительно больше», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Участник мировой команды «Street Kings», профессиональный игрок клуба «Спартак» по пляжному футболу, член сборной России по уличному футболу Жан-Пьер-Папен посетил суперфинал турнира в качестве специального гостя.

Мастер-классы для всех желающих провели участник международных чемпионатов по фристайлу, чемпион и призер российских турниров Александр Мельников и чемпион мира в дисциплине «Challenge», шестикратный чемпион России по фристайлу Анатолий Янчев.

В областном турнире по дворовому футболу приняли участие спортсмены-любители 2006–2009 годов рождения. Все игры проходили в формате 4×4 (три полевых игрока и вратарь) длительностью пять минут «грязного времени». В Балашихе, Химках, Люберцах, Одинцове, Коломне, Щелкове, Красногорске и Подольске прошли зональные этапы. Они собрали свыше 1000 участников и зрителей.

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