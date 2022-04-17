Победителем третьего сезона командного турнира по конкуру ММТ стала команда «Улетный взлет»

Финальные соревнования командного турнира по конкуру MAXIMA MASTERS TEAM (ММТ) завершились в комплексе Maxima Park в деревни Горки Сухаревские Дмитровского городского округа. Победителем стала команда «Улетный взлет».

Третий сезон командных турниров по конкуру ММТ начался в конце декабря прошлого года. Весной соревнования вышел на финишную прямую. С 14 по 17 апреля в Maxima Park проходили полуфинальные и финальные испытания, в которых определили команду-победителя.

По итогам проведения полуфинала третьего сезона MMT 15 апреля в финал прошли Команда Мечты Кировского Конного завода, «Улетный взлет», NON STOP, дебютанты серии CHAMPIONS LEAGUE и IVANOVSKOE TEAM. Победителям второго сезона ММТ — команде CHRONOLAND — не хватило ровно одного балла для попадания в финал.

В финальных соревнованиях результаты пятерки сильнейших обнулили. То есть значение имели иметь лишь результаты, показанные в решающий день. Первое место по итогам заняли спортсмены из «Улетного взлета». Они выиграли главный приз — пять миллионов рублей.

В состав сборных команд входят всадники из категорий «Дети», «Любители» и участники Серебряного Круга и Золотого Круга. Среди них лучшие всадники России, победители Чемпионатов, Кубков и Первенств РФ и даже тренеры сборных.