Подмосковье 05 апреля 2024, 22:41 Победителей Всероссийской олимпиады школьников наградили в Воскресенске Телеканал «360»

Читать 360tv в

В конце февраля в Воскресенске состоялся завершающий этап регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников. По его итогам лучшим вручили вручили 182 диплома.

В соревнованиях приняли участие 393 ученика из 15 образовательных учреждений округа, продемонстрировав высокий уровень знаний и умений в различных научных дисциплинах.

Реклама

Церемония награждения победителей и призёров олимпиады прошла в школе имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова. Участникам вручили дипломы, подтверждающие их достижения и выдающиеся способности в выбранной области знаний.

«Очень радостно, что столько умных, красивых ребят и девушек находятся в этом зале. Вы — наше будущее, вы те, кто придёт нам на смену. Замечательно, что у вас такая тяга к знаниям. Я уверен, что благодаря этому в вашей жизни все получится», — поздравил школьников глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Сейчас для участников началась подготовка к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников. От Воскресенска на него прошли 12 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».