Победителей всероссийского конкурса «Семья года» наградят в Подмосковье

В России подвели итоги масштабного конкурса «Семья года». Он направлен на повышение престижности семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. С каждым годом в конкурсе участвуют все больше семей из разных российских регионов, он служит формированию общества социально ответственных людей.

Памятные награды будут вручаться семьям-победителям в преддверии Дня матери в ноябре. В том числе, памятные знаки и свидетельства об участии во всероссийском конкурсе.

Церемония награждения семей пройдет в том числе и в Подмосковье. Для семей-участников организуют различные интересные мероприятия, которые будут нацелены на объединение и необычное времяпрепровождение. Ожидается, что семьи из Московской области примут активное участие в конкурсе и в 2023 году.

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