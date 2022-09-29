Победителей викторины по истории Жуковского научили управлять самолетом | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 23:25 Поделиться Telegram

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Viber Победителей викторины по истории Жуковского научили управлять самолетом Телеканал «360»

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В Жуковском прошла викторина, посвященная 75-летию города. Несмотря на сложные вопросы, три школьницы смогли набрать наибольшее количество баллов и получили главный приз викторины — сертификат на полет на самолете Cessna 182.

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«Жуковский — авиационный город. И конечно, дети должны знать, что такое самолет, что такое полет — это правильная моя позиция. И я по жизни этим занимался и буду заниматься», — сказал летчик-инструктор, член Общественной палаты Жуковского Ильдус Кирамов.

Телеканал «360»

В полет победительницы отправились вместе с родителями. Впечатления от воздушной экскурсии — просто фантастические, поделились школьницы. К тому же всем удалось побывать на месте второго пилота и попробовать самим управлять маленьким самолетом. Конечно, под контролем опытного летчика.

Телеканал «360»

«Эмоции были невероятные, пилот прекрасный. Я управляла самолетом, все получилось — мечта осуществилась», — поделилась победительница конкурса Виктория Людвиг.

Подготовкой и проведением викторины занимались члены Общественной палаты Жуковского и представители администрации города.

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