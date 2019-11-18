Победителей VI регионального чемпионата WorldSkills-2020 наградили в Подмосковье

В Подмосковье прошла церемония награждения победителей и призеров VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московская область — 2020.

С 11 по 16 ноября в Московской области проходил VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московская область-2020. Все внимание профессионального мира России было приковано к участникам чемпионата. Более 1300 будущих молодых специалистов соревновались на 31 площадке Подмосковья по 109 компетенциям.

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WorldSkills — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение их статуса и развитие стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году, которое сразу получило широкое развитие в Московской области.