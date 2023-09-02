Подмосковье 02 сентября 2023, 20:00 Победителей в 14 видах спорта Кубка губернатора наградили в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Балашихе состоялась церемония награждения команд, которые победили на соревнованиях по 14 видам спорта в рамках Кубка губернатора Московской области. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Министр Дмитрий Абаренов вручил трофеи.

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​«Мы постарались привлечь не только профессионалов, но и любителей, сделать дополнительные старты для всех спортсменов. Этим Кубком мы хотели объединить всю Московскую область и показать реальные результаты в спорте каждого муниципального образования», — заявил Абаренов.

В Балашихе состоялись итоговые соревнования по шести видам спорта: боксу, баскетболу 3×3, дзюдо, самбо, смешанным единоборствам ММА и настольному теннису. Победителя по шахматам определят 3 сентября.

​«Поздравляю всех с Днем нашего любимого города Балашиха и с сегодняшним праздником спорта. Очень приятно, что сегодня финалы соревнований в рамках Кубка губернатора проходят здесь, на территории нашего города», — заявил глава городского округа Сергей Юров.

В велосипедном спорте выиграла команда из Коломны, в волейболе — из Подольска, в гандболе — из Егорьевска, в спортивной гимнастике — представители Люберец, в тяжелой атлетике — из Богородского, в художественной гимнастике — из Чехова.

В футболе первыми стали спортсмены из Истры, джиу-джитсу — из Наро-Фоминска, легкой атлетике — из Подольска, плавании — из Пушкино, спортивной борьбе — из Раменского.

В спорте глухих и спорте слепых лучшими признали команду из Электростали, в спорте среди лиц с интеллектуальными нарушениями — коллектив из Королева, в спорте среди лиц с поражениями опорно-двигательной системы — представителей из Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион достроит 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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