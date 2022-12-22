Подмосковье 22 декабря 2022, 23:00 Победителей творческого конкурса «Литературный дебют» наградили в Видном

Читать 360tv в

Более 100 детей в возрасте от 6 до 13 лет из Подмосковья, Москвы, Красноярского края и ДНР приняли участие в конкурсе «Литературный дебют» в Видном. Об этом рассказали в Минкультуры и туризма Московской области.

Участники представили почти 200 работ в номинациях «Художественная проза» и «Поэзия».

Реклама

Творческий конкурс «Литературный дебют» учрежден администрацией Ленинского округа и Московской областной писательской организацией. В этом году он впервые прошел при поддержке Союза писателей России.

Реклама

В пресс-службе напомнили, что весной 2022 года по решению Союза писателей РФ городу Видное было присвоено почетное звание «Литературный город России».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».