Подмосковье 29 июня 2023, 02:30 Победителей творческого конкурса «Дети против коррупции» назвали в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

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Главное управление региональной безопасности Московской области подвело итоги творческого конкурса «Дети против коррупции». Ведомство назвало имена победителей. Их работы разместят на объектах наружной рекламы региона.

Голосование за лучшие проекты проводилось в три этапа в Telegram-канале «Безопасность Подмосковья».

Лидером в первом этапе стала школьница из Лыткарина Софья Рудакова. Второе место заняла девочка из Зарайска Олеся Соломатникова, а третье — Мария Талялева из Балашихи. Их работы повесят на баннерах и билбордах области.

Во втором этапе первой стала Серафима Борова из Одинцова, второй — Полина Дроняева из Домодедова и третье — Анна Тимошенко из Подольска. Творческие работы девочек планируют разместить на общественном транспорте. А внутри салонов появятся рисунки победителей третьего этапа. Это Софья Бахарева из Люберец, Елизавета Панасюк из Одинцова и Анна Бычихина из Балашихи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что школу № 1 в Верее капитально отремонтируют впервые за 30 лет. Работы завершат к сентябрю.

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