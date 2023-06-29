29 июня 2023, 02:30
Победителей творческого конкурса «Дети против коррупции» назвали в Подмосковье
Главное управление региональной безопасности Московской области подвело итоги творческого конкурса «Дети против коррупции». Ведомство назвало имена победителей. Их работы разместят на объектах наружной рекламы региона.
Голосование за лучшие проекты проводилось в три этапа в Telegram-канале «Безопасность Подмосковья».
Лидером в первом этапе стала школьница из Лыткарина Софья Рудакова. Второе место заняла девочка из Зарайска Олеся Соломатникова, а третье — Мария Талялева из Балашихи. Их работы повесят на баннерах и билбордах области.
Во втором этапе первой стала Серафима Борова из Одинцова, второй — Полина Дроняева из Домодедова и третье — Анна Тимошенко из Подольска. Творческие работы девочек планируют разместить на общественном транспорте. А внутри салонов появятся рисунки победителей третьего этапа. Это Софья Бахарева из Люберец, Елизавета Панасюк из Одинцова и Анна Бычихина из Балашихи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что школу № 1 в Верее капитально отремонтируют впервые за 30 лет. Работы завершат к сентябрю.
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