13 июля 2023, 09:45
Победителей соревнований по плаванию на Кубок губернатора определили в Рузе
Финальные соревнования в рамках Кубка губернатора Подмосковья по плаванию прошли в Рузе. Там определили тройку сильнейших команд округов.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, победителями стали спортсмены из Пушкино. Второе место заняли пловцы из Воскресенска, а третье — из Орехово-Зуева.
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За победу боролись 620 участников от девяти лет и старше. Они представляли 41 команду. Соревнования прошли в 17 возрастных категориях в трех дисциплинах.
Узнать подробнее о соревнованиях на Кубок губернатора можно по ссылке.
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Спортсмены
Руза
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