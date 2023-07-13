Подмосковье 13 июля 2023, 09:45 Победителей соревнований по плаванию на Кубок губернатора определили в Рузе Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Финальные соревнования в рамках Кубка губернатора Подмосковья по плаванию прошли в Рузе. Там определили тройку сильнейших команд округов.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, победителями стали спортсмены из Пушкино. Второе место заняли пловцы из Воскресенска, а третье — из Орехово-Зуева.

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За победу боролись 620 участников от девяти лет и старше. Они представляли 41 команду. Соревнования прошли в 17 возрастных категориях в трех дисциплинах.

Узнать подробнее о соревнованиях на Кубок губернатора можно по ссылке.

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