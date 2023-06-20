Подмосковье 20 июня 2023, 13:52 Победителей школьной футбольной лиги «На взлет» наградили в Красногорске

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Около 250 юных футболистов до 12 лет приняли участие в школьной лиге «На взлет» в Подмосковье. Финальные матчи и награждение победителей состоялись на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

В течение шести недель проводились игры турнира, в которых приняли участие около 250 человек. В итоге победителями в двух возрастных категориях стали команды Нахабинской гимназии № 4 и МБОУ «ОЦ „Вершина“». Лучшими игроками признаны Артем Апанасевич и Даниил Федоренко, а лучшими бомбардирами — Максим Калачев и Роман Гоффе.

Победители лиги получили денежный сертификат на сумму 50 тысяч рублей на покупку спортивного инвентаря для своих школ. Всем участникам выдали памятные медали и кубки, а также двусторонний вымпел с логотипами организаторов лиги ФК «Зоркий» и ГК «Садовое кольцо».

«Развивая подростковый массовый спорт, мы строим спортивное будущее России, прививаем ребятам тягу к победам и новым высотам. Тезис здесь предельно прост: больше юных спортсменов сейчас — больше профессиональных атлетов в будущем. Будем продолжать эту работу», — сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Генеральный директор ФК «Зоркий» Алексей Алексеев отметил, что школьная лига впервые проводилась в Красногорске. В будущем мероприятие планируется сделать ежегодным.

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.