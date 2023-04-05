Подмосковье 05 апреля 2023, 13:17 Победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников наградили в Воскресенске

Читать 360tv в

Призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников наградили в Воскресенске. Свои знания по разным предметам в этом году смогли проверить 150 школьников округа. Чаще всего ребята выбирали историю, мировую культуру и искусство, ОБЖ.

Лицей имени Стрельцова лидирует по количеству участников олимпиады. В этом году 38 учеников для участия в олимпиаде выбрали предмет — основы безопасности жизнедеятельности. При этом 20 из них стали призерами, а восемь — победителями.

Реклама

«Я уже 18 лет работаю в школе и преподаю предмет. <…> Я думаю, и ребята согласны, предмет интересный, потому что помимо теоретических знаний, необходимы еще и практические умения, которые в жизни большинству из нас пригождаются», — рассказал учитель ОБЖ Владимир Рассказов.

Ученица 9-го класса лицея имени Стрельцова Мария Егоркина стала призером областного этапа олимпиады по обществознанию.

«Удалось выйти в призеры по обществознанию, чему я очень рада. Я к этому готовилась два года <…>. Надеюсь, добиться еще более достойных результатов и, возможно, поучаствовать в новых предметах», — рассказала девушка.

Останавливаться на достигнутом она не собирается.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».