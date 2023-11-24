Подмосковье 24 ноября 2023, 09:55 Победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе» наградили в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций / Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Награждение победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе» прошло в Доме правительства 23 ноября. Благодарственные письма получили 50 активистов.

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, лауреатов премии определят в начале декабря на выставке «Россия». Всего от региона подали 1,2 тысячи заявок, из них 50 победили в областном этапе и семь прошли в финал. С поздравлениями к ним обратилась глава ведомства Екатерина Швелидзе.

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«Вы реализовываете проекты в сфере педагогики, экологии, спорта, гуманитарной помощи и других областях — все это важно и нужно. Благодаря вашим инициативам мы идем вперед и развиваемся. Поздравляю всех, кто участвовал в конкурсе, и благодарю за вашу работу — вы проделали большой путь», — сказала она.

Общий фонд премии составляет 90 миллионов рублей. Участники могли подать заявку в номинациях «Помощь гражданам», «Экология», «Туризм», «Раскрытие талантов», «Воспитание личности», «Развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни» и других.

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