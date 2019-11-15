Собрать спутник за три дня. Победителей регионального чемпионата WorldSkills назвали в Подмосковье

Стали известны победители VI Открытого регионального чемпионата WorldSkills в компетенции «Инженерия космических систем». Ребята будут представлять Подмосковье на всероссийском конкурсе и попробуют войти в сборную страны.

Источник фото: телеканал «360»

Задание одно для всех: собрать настоящий космический спутник. На выполнение конструкторам дали всего три дня. Такой дедлайн — у всех участников соревнований WorldSkills.

«Самым необычным инструментом являлся зажим для штекеров, которым мы соединяли кабели. Этот инструмент я нигде в жизни не видел кроме этого соревнования», — рассказал Глеб Нефедов, ученик 10 класса школы имени Комарова, Звездный Городок.

Школьники из Звездного Городка с заданием справились лучше всех. Почти как космический экипаж — тройка победителей областного этапа чемпионата WorldSkills теперь представит Подмосковье на следующем этапе.

Источник фото: телеканал «360»

Награждение победителей прошло в самом космическом месте Подмосковья — Центре подготовки космонавтов. А среди почетных гостей были настоящие звезды космоса.

«Это не просто рабочие руки. Это фантастическая возможность. Те требования, которые предъявлялись к участникам, к их компетенции — это не только то, что нужно Центру подготовки космонавтов, а всей нашей космической отрасли», — подчеркнул Павел Власов, начальник Центра подготовки космонавтов.

Необходимость новых кадров отметил и Сергей Ревин, летчик-космонавт.

«У нас, наверное, работы 50% — это практически рабочая специальность», — уточнил Ревин.

Источник фото: телеканал «360»

Космическая компетенция в движении «Молодые профессионалы» совсем новая.

«Компетенция впервые была представлена в августе на чемпионате мира, мы презентовались. А сейчас у нас предстоит работа с DigitalSkills, это будет в Казани в марте. Потом в июле, 20 числа, у нас будет проходить финал национального этапа в городе Новокузнецк», — рассказал Александр Макаров, менеджер компетенции «Инженерия космических систем».

Школьники из Звездного Городка теперь все силы бросят на подготовку к следующему этапу. Они всерьез намерены побороться за место в сборной России.