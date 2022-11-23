Подмосковье 23 ноября 2022, 18:34 Победителей программы «Наставничество» выбрали в Подмосковье пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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В Подмосковье завершилась образовательная программа «Наставничество». В финал акселератора вышли 14 участников, рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Министр уточнила, что обучение в рамках программы «Наставничество» состояло из четырех этапов и длилось восемь недель. В ходе учебы участники, начинающие предприниматели и самозанятые совместно с экспертами работали над улучшением своих проектов.

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«В финале конкурса жюри определило семь победителей среди самозанятых и семь — среди начинающих предпринимателей. Общий призовой фонд программы „Наставничество“ составил более 1,3 миллиона рублей», — сказала Зиновьева.

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Первое место среди самозанятых получил проект «Мастерская „Лидервуд СК“, занимающаяся изготовлением мебельных фасадов. Победителем среди начинающих предпринимателей стал проект «Детская школа футбола „Чемпион“».

Другими финалистами конкурса стали инклюзивная игровая комната для детей с ОВЗ, организация SUP-прогулок и сплавов на каяках, мини-ферма, музей дуба и другие.

Ранее сообщалось, что около 70 молодых предпринимателей из Подмосковья получили гранты на развитие своих проектов с начала года.

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