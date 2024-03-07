Подмосковье 07 марта 2024, 13:58 Победителей профессиональных конкурсов наградили в колледже «Подмосковье» Министерство образования МО

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Конкурсы профессионального мастерства «Педагог года» и «Мастер года» завершились в колледже «Подмосковье». В финале приняли участие 16 преподавателей, а также мастеров производственного обучения.

В пресс-службе министерства образования Подмосковья рассказали, что победителем конкурса «Педагог года» стала преподаватель истории Алена Рябинина, а победитель «Мастера года» — преподаватель специальных дисциплин Евгения Ульянова.

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Вторые места заняли преподаватель информатики Ольга Красноносова и преподаватель специальных дисциплин Елена Белоусова.

Третье место присудили преподавателю русского языка и литературы Оксане Шаталовой и мастеру производственного обучения Ивану Лошкареву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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