Подмосковье 10 марта 2023, 16:53 Победителей проекта «Школа будущего» наградили в Одинцове

Читать 360tv в

Итоги проекта «Школа будущего» подвели в Горках-10. Награды получили педагоги из Одинцова, разработавшие лучшие планы развития системы образования в округе до 2030 года.

Реклама

Программа «Школа будущего» стартовала в Одинцове в прошлом году. На базе каждого образовательного учреждения муниципалитета были собраны команды из директоров, учеников и их родителей. Они проводили сессии, мозговые штурмы, продумывали революционные проекты, которые модернизируют систему образования в округе.

Вместе с экспертами участники изучили лучшие российские и международные практики. В конце обучения каждая команда представила свое видение школы будущего. Авторы лучших проектов получили награды.

«Все директора получат сегодня дипломы о повышении квалификации. Также три лучших команды получат дипломы победителей и подарочный сертификат на образовательный тур в Питер. Еще девять команд — лауреаты и директора этих команд тоже поедут в Питер», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Разработанные проекты постепенно будут внедрять в учебных заведениях округа, некоторые из них уже реализуются на практике. Сейчас в Одинцове работает около 40 образовательных комплексов, их посещают 56 тысяч учеников. Получается, что каждый 20-й школьник Подмосковья получает образование в муниципалитете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в регионе достроят 20 современных школ и 11 детских садов. Также откроется уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре. Там будут готовить специалистов международного уровня.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».