Подмосковье 09 февраля 2024, 11:12 Победителей проекта «Мини-футбол — в школу» определили в Подмосковье фото: пресс-служба администрации г.о. Щелково

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Почти три тысячи человек приняли участие в региональном этапе всероссийских соревнований «Мини-футбол — в школу». О результатах сезона и победителях рассказали в Минспорте Подмосковья.

Первые места в своих возрастных группах заняли Малиновская СОШ городского округа Коломна, Хотьковская СОШ № 5 Сергиево-Посадского округа, СОШ «Перспектива» во Власихе, Дрезненская СОШ № 1 Орехово-Зуевского округа, Лицей № 4 Коломны, школа-интернат Каширы и СОШ «Гармония» из Клина.

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Команды этих учебных заведений представят Подмосковье во всероссийском финале. Соревнования пройдут в Нижегородской области и примут участников со всей страны.

Финал регионального этапа проекта «Мини-футбол — в школу» прошел в Щелкове, в УСК «Подмосковье». В этом сезоне в проекте приняли участие 2808 человек, из них 1152 девочки (96 команд) и 1656 мальчиков (138 команд).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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