Подмосковье 29 ноября 2022, 17:55 Победителей премии юных активистов наградили в Подмосковье

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Церемония награждения победителей премии «Герои нашего времени» в номинации «Юный герой» состоялась в Подмосковье. Они спасли детей в опасности. Об этом сообщили в Мособлдуме.

«Вдохновленные и воспитанные на примере военного поколения сегодняшние мальчишки и девчонки, которые еще очень далеки от взрослой жизни, совершают мужественные, героические поступки, рискуют своей жизнью, спасают и защищают людей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Мероприятие прошло в Рузе в музее Зои Космодемьянской в День юного героя 29 ноября.

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Депутат Госдумы Александр Толмачев рассказал, что премию утвердили, чтобы поднять статус и ценность добровольческой деятельности.

Награды получили Артем Шулапов из Ступина, спасший ребенка из горящего здания, Александр Трунов из Фрязина, помогший утопающему мальчику, Василиса Фомичева и Александра Боровикова, которые спасли вылетевшего в реку на тюбинге. Также премию выиграл Егор Алексеев из Луховиц, Александр Горелов из Шатуры, Шохрух Эргашев из Мытищ, София Филлипова из Лосино-Петровского и Павел Новожилов из Балашихи.

Благодарственные письма вручили девять родителей за воспитание юных героев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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