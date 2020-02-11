Победителей премии губернатора в сфере науки и инноваций поздравили в Подмосковье

В Московской области наградили победителей премии губернатора в сфере науки и инноваций. Свидетельства вручили в Доме правительства Подмосковья.

Источник фото: Антон Чернов

Конкурс на получение премии губернатора существует уже восемь лет. Создали его для привлечения молодых специалистов в научную сферу. Каждый год вручают 15 премий по 700 тысяч рублей. В прошлом году лауреатами стали пять авторских коллективов и 10 ученых. Поздравил их зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«От имени губернатора и правительства Московской области я хотел бы поздравить вас с получением премий. Надеюсь, это только начало в признании ваших достижений со стороны государства. Деньги за победу в конкурсе позволят вам двигаться вперед, еще больше отдавать себя служению науке», — сказал Хромов.

Среди лауреатов коллектив из МОНИКИ. Полина Глазкова и Ирина Разницына развивают технологии в сфере здравоохранения.

Источник фото: Антон Чернов

«Приятно получить не только материальное вознаграждение, но и понимать, что твои исследования нужны. Часть полученных денег мы потратим на научные исследования, часть — на ипотеку», — отметила Разницына.

В Московской области существуют все условия для работы молодых ученых: на территории региона находится восемь наукоградов. Также специалисты могут улучшить жилищные условия с помощью программы «Социальная ипотека». С 2016-го больше 200 ученых купили новые квартиры.